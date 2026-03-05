Наставник «Адмирала» Олег Браташ остался очень доволен уверенной победой своих подопечных в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (7:3) и жалеет, что сезон для его команды подходит к концу.

Олег Браташ globallookpress.com

«Конечно, приятно в таких играх на скамейке стоять, когда много получается, много забиваем и выигрываем крупно. Хотелось, чтобы почаще были такие праздники.

Жалко, конечно, что сезон подходит к концу. Мы всё делали, чтобы это всё случилось раньше, но было много обстоятельств, которые мешали это сделать. При этом не скажу, что у нас всё налажено. Работа продолжается. Есть много вещей, которые надо налаживать, где‑то менять.

Недоволен только последними 3–4 минутами… Сложно ребятам, у которых нет большого опыта, сохранять концентрацию до конца при таком крупном счёте. Мы нацеливали на это. И, по большому счёту, сохранили концентрацию в третьем периоде, кроме последних минут», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» идёт последним в Восточной конференции с 46 очками и лишился шансов на выход в плей‑офф. 7 марта команды снова встретятся во Владивостоке.