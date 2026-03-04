Бывший главный тренер «Сибири» и «Локомотива» Андрей Скабелка поделился мнением по поводу выступления московского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.
«"Динамо" сталкивается с проблемами, как и другие команды КХЛ. После отставки Кудашова сменился стиль игры, так часто бывает при смене главного тренера команды. Пока хоккеисты не до конца понимают требования нового тренерского штаба, от этого могут появляться просадки в результатах», — цитирует Скабелку LiveResult.ru.
«Динамо» с 72 очками занимает шестое место в Западной конференции.