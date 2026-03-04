Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Первый период начали довольно робко, не по‑хозяйски. Во втором периоде больше вошли в игру, скорость почувствовали, но допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Стоит отдать должное "Локомотиву" за третий гол — исполнили здорово.

Как игралось в гостях домашний матч? Это жизнь, мы играем для зрителей. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли на игру», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

«Сочи» с 42 очками занимает последнее, 11-е место в Западной конференции.