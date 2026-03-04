Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (2:0).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда» globallookpress.com

«Матч получился таким, каким мы представляли: силовая борьба, плотный матч. Большую часть игры команды шли наравне, и всё свелось к третьему периоду. Матч похож на тот, который мы провели в Омске. Встретились две мощные команды и показали игру уровня плей‑офф. С уважением отношусь к Игорю Никитину, его игроки играют очень дисциплинированно. Игра получилась по‑настоящему мужской.

К каждой встрече мы относимся одинаково, фокусируемся в первую очередь на своих действиях, а не на сопернике. Мы играем и показываем, кто мы есть на самом деле, с 1 августа. Именно с этого числа мы готовимся к матчам плей‑офф, и игра с ЦСКА для нас — очередная проверка», — цитирует Ги Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» располагается на 2-й позиции в таблице Востока с 90 очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Сочи» 6-го марта.