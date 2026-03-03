Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко был признан лучшим игроком игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Кирилл Марченко globallookpress.com

В ночь на 3 марта Марченко оформил дубль и отдал результативную передачу в выездном поединке против «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился победой «Коламбуса» со счётом 5:4 в овертайме.

Второй звездой дня стал вратарь «Сиэтл Кракен» Джоуи Даккорд, отразивший 35 бросков в домашнем матче с «Каролиной» (2:1).

Третьей звездой признан форвард «Филадельфии» Ноа Кейтс, отметившийся голом и результативной передачей в гостевом поединке против «Торонто», который завершился победой его команды 3:2 в серии буллитов.