Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (0:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Жаль, что не смогли порадовать болельщиков. Ноль голов — это тяжело. Играли с хорошей командой, которая знает, как играть. Надо было быть более наглыми, чтобы обыграть такую команду.

Хорошая команда, которая возглавляет чемпионат. Нужно было доставать из себя, есть моменты, на которые надо обратить внимание. Ноль голов при 15 тысяч зрителей, это значит, есть проблема», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 82 очками занимают второе место в Западной конференции.