Главный тренер «Амура» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком», в котором его команда одержала победу со счётом 3:1.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Очередная тяжёлая игра. Но отметил бы то, что хорошо вошли в игру, провели качественный матч. Понравилось, как команда отреагировала на пропущенный гол. Хорошая командная победа.

Почему Ураков играл в центре? Не разочаровал своей игрой. Решение принимали долго, плюсы перевесили.

Слепец будет играть в следующем матче? Посмотрим, оценим игру. Дальше у нас "Салават Юлаев", другая команда. Будут какие‑то изменения, но какие именно — будем решать завтра.

Был ли сегодня оптимальный состав? Если Броди (Алекса Бродхёрста) вернуть, то да», — цитирует наставника «Амура» сайт КХЛ.

После 61 матча «Амур» имеет в активе 55 очков и занимает 9‑е место в Восточной конференции.