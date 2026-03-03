Главный тренер «Амура» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком», в котором его команда одержала победу со счётом 3:1.

Александр Андриевский
Александр Андриевский globallookpress.com

«Очередная тяжёлая игра.  Но отметил бы то, что хорошо вошли в игру, провели качественный матч.  Понравилось, как команда отреагировала на пропущенный гол.  Хорошая командная победа.

Почему Ураков играл в центре?  Не разочаровал своей игрой.  Решение принимали долго, плюсы перевесили.

Слепец будет играть в следующем матче?  Посмотрим, оценим игру.  Дальше у нас "Салават Юлаев", другая команда.  Будут какие‑то изменения, но какие именно — будем решать завтра.

Был ли сегодня оптимальный состав?  Если Броди (Алекса Бродхёрста) вернуть, то да», — цитирует наставника «Амура» сайт КХЛ.

После 61 матча «Амур» имеет в активе 55 очков и занимает 9‑е место в Восточной конференции.