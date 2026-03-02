Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Локомотивом» могут перенести из Сочи в Ярославль. Об этом сообщает Чемпионат.

Тимур Хафизов — нападающий «Сочи» globallookpress.com

Матч между этими командами должен состояться 4-го марта в 19:30 мск. Пресс-служба КХЛ в ближайшее время объявит окончательное решение о месте проведения поединка.

Ранее 2 домашних матча «Сочи» были прерваны из-за угрозы атак БПЛА. Встреча между южанами и ЦСКА была остановлена 23 февраля после 1-го периода, команды доиграют поединок в Москве.

«Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Западной конференции с 42 очками в активе.