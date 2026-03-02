«Локомотив» обыграл «Северсталь» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Артур Каюмов — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Локомотива» отличились Артур Каюмов на 35-й минуте и Байрон Фрейз на 43-й минуте.

В составе «Северстали» шайбы забросили Владислав Цицюра на 13-й минуте и Александр Скоренов на 59-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Локомотив». Победный бросок на счету Артура Каюмова.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 89-ю очками в активе. «Северсталь» — на 3-й позиции с 81-м баллом.