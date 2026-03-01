Комиссия КХЛ назвала лучших хоккеистов февраля. Выбор был сделан на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро лиги.

Даниил Исаев globallookpress.com

Даниил Исаев из «Локомотива» в пятый раз в карьере признан лучшим вратарем. Он одержал шесть побед в восьми матчах, показав коэффициент надежности 1,49 и отразив 94% бросков. Также Исаев провел три «сухих» матча.

Дамир Шарипзянов из «Авангарда» в четвертый раз стал лучшим защитником. В 11 играх месяца он набрал 12 (4+8) очков, его показатель полезности составил «+6».

Сэм Энас из минского «Динамо» впервые признан лучшим нападающим. В десяти матчах месяца он набрал 20 (6+14) очков, его полезность составила «+5».

Лучшим новичком признан нападающий СКА Матвей Поляков. В 11 играх он набрал 6 (2+4) очков.