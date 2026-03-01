Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал поражение от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).

Евгений Митякин globallookpress.com

«Очень жаль, что проиграли. Для победы нам сегодня не хватило всего двух голов. Во втором периоде мы допустили ошибки, которые привели к двум пропущенным шайбам. Ничего страшного в этом нет, мы и раньше отыгрывали три шайбы. Но в этот раз не получилось. Нужно продолжать работать над тем, чтобы лучше реализовывать моменты», — сказал Митякин пресс-службе «Нефтехимика».

После 61 матча «Нефтехимик» занимает седьмое место в Восточной Конференции, набрав 63 очка и оставаясь в зоне плей-офф.