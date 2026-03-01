В 16:00 01.03.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Лада — Шанхайские Драконы в КХЛ.

Последний матч команд между собой: Шанхайские Драконы — Лада 3:2. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Лада:

Ничья:

Шанхайские Драконы:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Шанхайские Драконы.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

