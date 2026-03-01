Главный тренер «Амура» Александр Андриевский считает, что в матче регулярки КХЛ против «Нефтехимика» (3:2) его игроки проявили характер и волю к победе.

«Мы ждали, что игра будет тяжёлой, она такой и получилась. Не первый раз я отмечаю, что после того, как идут дни без игр, команда выпадает из ритма, мы не очень вошли в игру. Хорошо, что во втором периоде нашли в себе силы переломить матч, в третьем старались играть по счёту. Ребята — молодцы, выстояли в конце, проявили характер, мы этому рады.

Хотел бы выделить вратаря Максима Дорожко: он нас спасал, сегодня у соперника было много моментов. Есть над чем подумать перед следующей игрой.

Мы с ребятами говорили о выходе в плей‑офф и договорились не смотреть, что там будет, а жить сегодняшним днём и идти от игры к игре, концентрироваться на том, что от нас зависит, а дальше жизнь покажет», — сказал после игры Андриевский «Матч ТВ».

Сейчас «Амур» идёт на девятой строчке в Восточной конференции, и от заветного восьмого места, которое занимает «Сибирь» и даёт право играть в плей‑офф, команду отделяет три очка.