НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой стал форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа, который отметился участием во всех голах своей команды в матче против «Вегаса» (3:2), оформив два гола и одну результативную передачу.

Второе место занял нападающий «Юты» Клейтон Келлер, набравший три очка (гол и два ассиста) в игре с «Миннесотой» (5:2).

Третьей звездой дня признан форвард «Баффало» Алекс Так, который записал на свой счёт 2 очка (гол + передача) в матче против «Флориды» (3:2).