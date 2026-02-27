Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:2 Б).

Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста» globallookpress.com

«Боевой матч, никто не хотел уступать: много стыков, много борьбы. Закончили домашнюю серию на хорошей ноте, готовимся к выезду. Старт матча не совсем удачно складывался, второй период понравился, больше атаковали, грамотно оборонялись.

Мэйсек? На разминке не очень хорошо себя почувствовал. Сегодня здорово сыграли парни, короткими сменами, неплохое движение. Будет обследование, завтра-послезавтра будет понятно, едет он на выезд или нет.

Гол Трямкина в большинстве? Как Здено Хара сыграл, здорово бросил. В этом моменте была хорошая комбинация, приличный бросок. Он был в спецбригаде, будем смотреть. Сегодня молодец, здорово сыграл. Два пропущенных гола в меньшинстве? Мастерство Лямкина, броски точные. Там закрыли вратаря, линию броска Лямкину не перекрыли во второй шайбе. Первый игрок должен блокировать бросок. Не скажу, что плохо действовали, но у соперника хорошие игроки», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против ЦСКА 2-го марта.