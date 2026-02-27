«Автомобилист» на своем льду обыграл «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Никита Трямкин globallookpress.com

В основное время команды забили четыре шайбы на двоих — хозяев отличились Никита Шашков (36') и Никита Трямкин (39'). Дублем в составе гостей отметился Никита Лямкин (15', 44').

В овертайме ни одна из команд не смогла отличиться, в серии буллитов удачливее оказались хозяева благодаря точным броскам Егора Черникова и Александра Шарова.

«Автомобилист» набрал 85 очков и закрепился на четвертой строчке в Восточной конференции, «Ак Барс» с 82 баллами по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице.