Нападающий «Лады» Томаш Юрчо высказался об игре за тольяттинский клуб, который потерял все шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

Томаш Юрчо globallookpress.com

«Понятное дело, что непросто выходить и играть, когда понимаешь, что нет турнирной составляющей, когда после последней игры в регулярном сезоне точно ничего не будет.

Казалось бы, смысла нет, но все равно нужно бороться, сейчас нам нужно просто смириться с этой ситуацией и оставаться сосредоточенными на каждой отдельной игре, подходить к каждому новому матчу как к новой отдельной задаче, приключению. И не ставить глобальных целей.

Разумеется, это сложный момент для всех нас, как я уже и говорил. Это сложная ситуация, но мы должны научиться с ней справляться, просто играть и концентрироваться на каждой встрече. Настроение в коллективе боевое, надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Юрчо «Чемпионат».

«Лада» с 42 очками занимает 10-е место в Западной конференции и лишилась шансов на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.