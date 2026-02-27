Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше globallookpress.com

«Хороший матч, как и ожидалось. Играли с топовой командой, было непросто. Много моментов, над которыми нам надо работать, в предыдущих трех играх нам хватало сил на один период. Постарались найти баланс между работой и отдыхом, сегодня нас хватило на два периода. На третий период вышли на морально‑волевых. Доволен, что смогли поразить ворота "Металлурга"», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» набрал 86 очков и занимает второе место в Восточной конференции.