Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о возможности поработать в сборной России.

Андрей Разин globallookpress.com

«Я бы не говорил про строку в резюме. Это просто интересно. Работать с лучшими хоккеистами нашей страны, с игроками НХЛ — это новая ступенька.

Возглавить сборную — цель или мечта? Это цель. Мечта — это луну достать. А здесь — осязаемая цель. Когда я работал детским тренером, у меня была цель — быть тренером КХЛ, что для многих из моих коллег было просто мечтой. Я шел к своей цели. Так же и здесь. Да, это громкие слова. Но я не боюсь их говорить. Я этого хочу», — приводит слова Разина Sports.ru.

Разин возглавляет «Металлург» с 2023-го года и выиграл вместе с клубом Кубок Гагарина в 2024-м году.