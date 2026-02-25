Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о возможности поработать в сборной России.

Андрей Разин
Андрей Разин globallookpress.com

«Я бы не говорил про строку в резюме.  Это просто интересно.  Работать с лучшими хоккеистами нашей страны, с игроками НХЛ — это новая ступенька.

Возглавить сборную — цель или мечта?  Это цель.  Мечта — это луну достать.  А здесь — осязаемая цель.  Когда я работал детским тренером, у меня была цель — быть тренером КХЛ, что для многих из моих коллег было просто мечтой.  Я шел к своей цели.  Так же и здесь.  Да, это громкие слова.  Но я не боюсь их говорить.  Я этого хочу», — приводит слова Разина Sports.ru.

Разин возглавляет «Металлург» с 2023-го года и выиграл вместе с клубом Кубок Гагарина в 2024-м году.