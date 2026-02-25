Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался по поводу слов наставника СКА Игоря Ларионова о переговорах с «главными людьми» в мировом хоккее.

Александр Овечкин в составе сборной России globallookpress.com

«Может быть, он о товарищеских матчах договаривался. Сейчас можно в Питере играть, там дворец на 20 тысяч зрителей. Может быть, это связано с возвращением сборной России. Если это было так сделано, то молодец. Это могло быть заданием Ларионова. Пора бы уже сборную России возвращать. Но в возвращение в этом году я не верю. Если это случится, то это будет очень неожиданно. Если нам там уже всё зарубили и перекрыли, а тут вдруг всё откроется», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

На пресс-конференции после матча с «Адмиралом» (4:2), Ларионов назвал цели своей поездки в Милан.

Сборная России не играет на международных турнирах ИИХФ с февраля 2022 года из-за геополитической ситуации в мире.