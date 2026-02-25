Главный тренер «Лады» Павел Десятков оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:4 Б).

Павел Десятков — главный тренер «Лады»
«Не открою секретов.  Плохо начали, соперник воспользовался этим, был активным в борьбе.  Мы проигрывали, пришлось менять сочетания.  Во втором периоде вернулись в игру, в концовке должны были забивать в большинстве, пятиминутное удаление было, в овертайме "4 на 3" не реализовали.  Как сложилось так сложилось.  Всё, что не делается — к лучшему.

Было достаточно времени, ребята молодцы, что не затянули с этим.  Приходя в "Ладу", я не сомневался, шёл уверенным, что что-то получится.  Жалко, что не всё сразу заработало, много времени ушло, но работа видна.  Результат хотелось видеть другой.  Но если бы ребята играли на личные контракты, то мы бы уехали 0:6 сегодня и всё», — передает слова Десяткова Чемпионат.

После этого матча «Лада» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 43 очками в активе.  В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Шанхайских Драконов» 1-го марта.