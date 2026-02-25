Главный тренер «Лады» Павел Десятков оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:4 Б).

Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

«Не открою секретов. Плохо начали, соперник воспользовался этим, был активным в борьбе. Мы проигрывали, пришлось менять сочетания. Во втором периоде вернулись в игру, в концовке должны были забивать в большинстве, пятиминутное удаление было, в овертайме "4 на 3" не реализовали. Как сложилось так сложилось. Всё, что не делается — к лучшему.

Было достаточно времени, ребята молодцы, что не затянули с этим. Приходя в "Ладу", я не сомневался, шёл уверенным, что что-то получится. Жалко, что не всё сразу заработало, много времени ушло, но работа видна. Результат хотелось видеть другой. Но если бы ребята играли на личные контракты, то мы бы уехали 0:6 сегодня и всё», — передает слова Десяткова Чемпионат.

После этого матча «Лада» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 43 очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Шанхайских Драконов» 1-го марта.