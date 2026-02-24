Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» (3:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин
Андрей Разин globallookpress.com

«Не сказал бы, что настрой был плохой, как в матче против "Адмирала".  Как комментировать ошибки, которые делали ведущие игроки?  Мы играли на голову сильнее в первом периоде, но пропускать такие контратаки на ровном месте… Это все идет от недонастроя.

Как возвращать нужное ментальное состояние?  Никак.  Хочется дождаться, когда мы уже точно будем первыми, и начать готовиться к плей‑офф.  Физического спада нет.  Сегодня у нас был соперник, который один из лучших в лиге по скорости.  Мы им проиграли», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 92 баллами занимает первое место в Восточной конференции.