Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» (3:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

«Не сказал бы, что настрой был плохой, как в матче против "Адмирала". Как комментировать ошибки, которые делали ведущие игроки? Мы играли на голову сильнее в первом периоде, но пропускать такие контратаки на ровном месте… Это все идет от недонастроя.

Как возвращать нужное ментальное состояние? Никак. Хочется дождаться, когда мы уже точно будем первыми, и начать готовиться к плей‑офф. Физического спада нет. Сегодня у нас был соперник, который один из лучших в лиге по скорости. Мы им проиграли», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 92 баллами занимает первое место в Восточной конференции.