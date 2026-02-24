«Северсталь» набрала 80 очков и поднялась на второе место в Западной конференции. «Металлург» с 94 баллами по-прежнему лидирует на Востоке.

Точные броски Сергея Толчинского (36'), Никиты Михайлиса (48') и Романа Канцерова (50') помогли хозяевам перевести матч в овертайм, где Яннис Калдис принес победу гостям.

Череповчане вели к середине встречи в три шайбы после голов Данила Веряева (4'), Ильи Квочко (10') и Михаила Ильина (29').

«Металлург» на своем льду потерпел поражение в овертайме от «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 3:4.

