«Металлург» на своем льду потерпел поражение в овертайме от «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 3:4.
Череповчане вели к середине встречи в три шайбы после голов Данила Веряева (4'), Ильи Квочко (10') и Михаила Ильина (29').
Точные броски Сергея Толчинского (36'), Никиты Михайлиса (48') и Романа Канцерова (50') помогли хозяевам перевести матч в овертайм, где Яннис Калдис принес победу гостям.
«Северсталь» набрала 80 очков и поднялась на второе место в Западной конференции. «Металлург» с 94 баллами по-прежнему лидирует на Востоке.