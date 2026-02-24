Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе команды над «Адмиралом»(4:2).

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Хочу поздравить болельщиков нашей команды с выходом СКА в плей‑офф. Были сомнения, без этого никак. Хочу поздравить с юбилейной, 250‑й шайбой Сергея Плотникова. Два очка есть два очка. Хотелось увидеть более яркую, эмоциональную игру, но после ЦСКА, когда команда эмоционально выиграла тяжелый матч, трудно выходить против соперника, который потерял шансы на плей‑офф», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

СКА поднялся на шестое место в Западной конференции, набрав 69 очков за 58 встреч. «Адмирал» с 41 баллом замыкает турнирную таблицу Востока.