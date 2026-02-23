Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против минского «Динамо» (3:4).

«Начало матча получилось не таким, как мы планировали. Хотелось сыграть более агрессивно и ярко при своих трибунах, хоть мы период и выиграли. Со второго периода, считаю, многие моменты игры в атаке с нашей стороны были лучше. Были хорошие шансы, чтобы вернуться в игру, но "Динамо" свои эпизоды лучше использовало.

В конце при моментах 6 на 5 и когда у нас были шансы, мы могли вытащить эту игру. После забитых шайб у нас должна быть концентрация совсем другой. Мы должны выйти, остудить игру, но не должны психологическое преимущество просто так отдавать.

Игры в этом сезоне с "Динамо" не складываются? Они, как правило, пытаются забросить на одну шайбу больше — вот и все причины», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 74 очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Северстали» 27-го февраля.