Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3).

Сэм Энас — нападающий минского «Динамо»
Таким образом, Энас набрал 179 очков за весь период выступление в стане «зубров».  Форвард опередил Джеффа Плэтта, который имел на своем счету 177 баллов.

Следом идут Мэтт Эллисон (166), Виталий Пинчук (153) и Андрей Стась (146).

В нынешнем сезоне Сэм Энас провел за минское «Динамо» 57 матчей, забросил 27 шайб и сделал 47 голевых передач.

«Зубры» занимают 2-е место в таблице Западной конференции с 78-ю очками в активе.