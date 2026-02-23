«Зубры» занимают 2-е место в таблице Западной конференции с 78-ю очками в активе.

В нынешнем сезоне Сэм Энас провел за минское «Динамо» 57 матчей, забросил 27 шайб и сделал 47 голевых передач.

Неделя КХЛ: «Торпедо», ЦСКА и «Автомобилист» вышли в плей-офф, «Сочи» потерял математические шансы

Таким образом, Энас набрал 179 очков за весь период выступление в стане «зубров». Форвард опередил Джеффа Плэтта , который имел на своем счету 177 баллов.

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3).

