Наставник тольяттинской «Лады» Павел Десятков считает, что его команда ничем сегодня не уступала челябинскому «Трактору» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Павел Десятков globallookpress.com

«У нас вторая игра как под копирку — и домашняя, и сейчас выездная. Мы должны были брать какие‑то очки, но из‑за индивидуальных действий отдельных игроков, которые, к сожалению, очень сложно просчитать, что такая ошибка может быть, тем более у опытных хоккеистов, которые уже поиграли достаточно долго в КХЛ. Так что такая проблема у нас возникла, как ни странно. Сейчас с ребятами об этом в раздевалке поговорили, объяснили. Но это у нас в двух играх подряд возникает.

А так, я считаю, мы сегодня достойно сражались. Сравняли счет — может, это было не совсем по игре. Но терпели и знали, что соперник мастеровитый.»Трактор« — такая жирненькая команда, конечно. Я не могу не отметить ребят, их старание и желание. Но эти ошибки в конце игры нужно убирать», — сказал после матча Десятков «Матч ТВ».

После 60 матчей «Лада» идет десятой на «Западе» с 41 очком и почти потеряла шансы пробиться в плей-офф.