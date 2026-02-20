Главный тренер челябинского «Трактора» Евгений Корешков высказался об итогах матча с «Северсталью» (5:2).

Евгений Корешков globallookpress.com

«Обыграли одного из лидеров Западной конференции за счет грамотной командной игры во всех линиях. Все действовали так, как нужно.

Диалог с легионерами? Очень просто, легко. Хоккейный лексикон — не такой объемный. Иногда можем и по‑английски пообщаться. Есть еще макеты, видео — там все понятно», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 60 баллами занимает шестое место в Восточной конференции, «Северсталь» с 76 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице Запада.