Барыс и Шанхайские Драконы готовятся к очередному матчу в регулярном сезоне КХЛ. Игра, назначенная на 20.02.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:30 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Где смотреть онлайн Барыс — Шанхайские Драконы?

