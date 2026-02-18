«Торпедо» одолело «Шанхайских Драконов» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Василий Атанасов — нападающий «Торпедо» globallookpress.com

Команды обменялись голами в основное время матча. В составе «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Трой Джозефс на 8-й минуте, Паркер Фу на 50-й минуте и Гейдж Куинни на 59-й минуте.

У «Торпедо» голы записали на свой счет Василий Атанасов на 25-й минуте, Максим Летунов на 49-й и Богдан Конюшков на 53-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалось «Торпедо». Победный бросок на счету Владимира Ткачева на 63-й минуте.

«Торпедо» располагается на 4-й позиции в таблице Запада с 72 очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й строчке с 49-ю баллами.