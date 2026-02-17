«Металлург» одержал победу над «Барысом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Руслан Исхаков — нападающий «Металлурга» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Металлурга» дублем отметился нападающий Руслан Исхаков, отличившись на 6-й и 25-й минутах.

В составе «Барыса» шайбы забросили Тайс Томпсон на 35-й минуте и Райли Уолш на 54-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Металлург». Победный бросок на счету Дерека Барака.

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 89-ю очками в активе.«Барыс» — на 10-й строчке с 45-ю баллами.