Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:0).

Игорь Ларионов — главный тренер СКА globallookpress.com

«Команду с победой, непростая игра. Мы вернемся к обсуждению игры чуть позже. Сначала пару слов о том, что всегда непросто, когда возвращаешься в родные пенаты. Игра после перерыва (дома) всегда непростая, теряется фокус, давно не играли в "Ледовом". Ажиотаж, интерес возрастает, всегда есть волнения такие. Знаю по своему опыту и рад, что ребята проявили дисциплину. Может показаться, что игра в одну сторону в плане судейства. Мы держали удар, ребята молодцы, также есть заслуга Иванова, который отыграл хороший матч. Ребята отплатили болельщикам за их поддержку двумя очками.

Вторая игра всухую подряд? Всегда приятно побеждать, играя "на ноль". С другой стороны, оцениваешь игру под другим углом. Радует, что команда до конца играет правильно, дисциплинированно и дает шанс вратарю сыграть "на ноль". Естественно, хотим больше своих голов и меньше пропущенных. Будем стараться, чтобы было три игры "на ноль" подряд — впервые в моей карьере.

Можно ли это связывать с появлением Бориса Миронова в штабе? Борис Олегович спокоен, хладнокровен, не поддается эмоциям. Он верит в ребят, это передается игрокам обороны. Хочется, чтобы это продолжалось. Чтобы все три департамента играли правильно — вратари, защитники и нападение», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

СКА занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 64 очками в активе. В следующем матче питерцы сыграют против «Северстали» 18-го февраля.