В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ встретились «Адмирал» и «Амур» из Хабаровска. Последнее дальневосточное дерби сезона завершилось победой «Амура» с разгромным счетом 3:0.

Алекс Гальченюк globallookpress.com

Уже на 23-й минуте игры Алекс Гальченюк вывел хабаровчан вперёд, удачно реализовав большинство. Ему ассистировали Ярослав Лихачев и Иван Мищенко. Спустя 32 секунды Кирилл Слепец удвоил преимущество «Амура», а передачу ему сделали Евгений Грачев и Кирилл Петьков. В концовке матча Алекс Бродхерст забил третий гол, окончательно закрепив успех команды. Максим Дорожко, вратарь «Амура», сыграл «на ноль», отразив все броски соперника.

За шесть матчей между этими командами каждая одержала по три победы в текущем сезоне КХЛ.