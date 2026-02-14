Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итог матча против «Лады» (5:3).

«Не очень уверенное начало, вратарь давно не играл, но молодцы, забили хорошие голы, потом был отличный второй период, но не очень приятно, что счет там был 0:1.  Молодцы, что смогли забить голы в третьем периоде.  Поклон ребятам, которые играли в меньшинстве.  Мы не только выстояли, но и забили, эта самоотверженность радует.  У нас есть люди, готовые отдать за команду не только зубы, но и все остальное», — цитирует Кравца «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Барыс» сыграл 57 матчей и набрал 44 очка, занимая 10-ю позицию в Восточной конференции.  «Лада», имея 39 очков после 57 игр, находится на той же строчке в Западной конференции.