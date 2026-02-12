Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин назвал причины поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:5).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Процитирую Дмитрия Вячеславовича Квартальнова: "Пу‑пу‑пу"… Больше нет слов, наверное. На раскатке чувствовалось, что есть какая‑то недооценка соперника? А у нас что, был какой‑то повод выходит и добивать противника? Мы 1:5 проиграли прошлую игру.

Плохо вкатывались в игру в первом периоде? Знаете, я тоже подумал, что мы плохо вкатывались в игру. Потом вышел в перерыве, посмотрел на табло: по броскам 22 на 6 перебросали… Я говорю: "Это что за статистика такая? " Коллеги мне отвечают: "Да мы неплохо играли". А мне вообще не понравилось, как мы играли. Я здесь вообще ничего не могу понять.

Чего не хватило именно в завершающей стадии? Как обычно, хладнокровия. Чего‑то еще, наверное. Я про это часто говорю. Не могу все время про это говорить, потому что это как‑то обидно. Надо забивать… Но на самом деле сегодня забили три, бились до конца, ребята все пытались изменить. Но, к сожалению, сегодня у нас происходили ужасно глупые ошибки, за которые нас просто наказали. И второй гол в большинстве, и четвертая шайба — это какой‑то нонсенс просто», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

После этого матча «Нефтехимик» занимает 5-е место в таблице Востока с 59-ю очками в активе. В следующем поединке «волки» сыграют против «Северстали» 15-го февраля.