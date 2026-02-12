Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (4:3 ОТ).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Нам нужна была такая победа — на преодолении, на характере. До паузы мы попали в такую полосу, где по многим компонентам превосходили соперника. Но складывалось всё не в нашу пользу. Так что хорошая командная победа, и спасибо за поддержку нашим болельщикам.

Перед овертаймом произнес длинную эмоциональную речь перед командой? Нужно было напомнить, что в предыдущих матчах мы уступали по буллитам и в овертайме. Эмоциональный матч складывался так, что не всё получалось. Нужно было сыграть овертайм с холодной головой. Акцентировали внимание на том, что важно контролировать шайбу. Ребята — молодцы, здорово сыграли с первой смены. Создали моменты и победили.

Как восстанавливался после травмы Альберт Яруллин? Мы ожидали, что восстановление займет больше времени. Но хорошая реабилитация с нашими тренерами по ОФП, да и сам Альберт очень серьезно подошел, рвался в состав еще до поездки. Но мы рисковать не стали. Решили еще выждать время. И вот он вошел в игру.

Любой хоккеист, который по определенным причинам пропускает много времени, не сразу входит в игру. Альберт выступил по состоянию — строго, надежно. Мы довольны его первым матчем», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» располагается на 3-й позиции в таблице Востока с 75-ю очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против «Авангарда» 17-го февраля.