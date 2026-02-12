Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (4:3 ОТ).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Нам нужна была такая победа — на преодолении, на характере.  До паузы мы попали в такую полосу, где по многим компонентам превосходили соперника.  Но складывалось всё не в нашу пользу.  Так что хорошая командная победа, и спасибо за поддержку нашим болельщикам.

Перед овертаймом произнес длинную эмоциональную речь перед командой?  Нужно было напомнить, что в предыдущих матчах мы уступали по буллитам и в овертайме.  Эмоциональный матч складывался так, что не всё получалось.  Нужно было сыграть овертайм с холодной головой.  Акцентировали внимание на том, что важно контролировать шайбу.  Ребята — молодцы, здорово сыграли с первой смены.  Создали моменты и победили.

Как восстанавливался после травмы Альберт Яруллин?  Мы ожидали, что восстановление займет больше времени.  Но хорошая реабилитация с нашими тренерами по ОФП, да и сам Альберт очень серьезно подошел, рвался в состав еще до поездки.  Но мы рисковать не стали.  Решили еще выждать время.  И вот он вошел в игру.

Любой хоккеист, который по определенным причинам пропускает много времени, не сразу входит в игру.  Альберт выступил по состоянию — строго, надежно.  Мы довольны его первым матчем», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» располагается на 3-й позиции в таблице Востока с 75-ю очками в активе.  В следующем матче казанцы сыграют против «Авангарда» 17-го февраля.