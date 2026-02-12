Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о матче против «Сибири» (2:3 ОТ).

Павел Десятков globallookpress.com

«Всегда очень сложно играть в Новосибирске при такой поддержке болельщиков. Но я считаю, мы сегодня справились с давлением. Моментами играли лучше, чем соперник. Мне понравились наши первый и третий периоды. Второй, конечно, не получился из‑за наших собственных ошибок. Мы совершили много потерь на входе и выходе из зоны. И соперник этим пользовался, делая наложения.

В целом — убрать последнее удаление и ту передачу в овертайме. А так мы могли бы и больше очков заработать», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

«Сибирь» набрала 55 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (39) — десятая на «Западе».