Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о матче против «Сибири» (2:3 ОТ).

Павел Десятков globallookpress.com

«Всегда очень сложно играть в Новосибирске при такой поддержке болельщиков.  Но я считаю, мы сегодня справились с давлением.  Моментами играли лучше, чем соперник.  Мне понравились наши первый и третий периоды.  Второй, конечно, не получился из‑за наших собственных ошибок.  Мы совершили много потерь на входе и выходе из зоны.  И соперник этим пользовался, делая наложения.

В целом — убрать последнее удаление и ту передачу в овертайме.  А так мы могли бы и больше очков заработать», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

«Сибирь» набрала 55 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.  «Лада» (39) — десятая на «Западе».