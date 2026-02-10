Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:10) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Михайлов
Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Комментировать особо нечего, извиняемся перед болельщиками за результат и игру.

Что команда делала в паузе?  Тренировалась.

Задержки по зарплатам?  Верить слухам… Зачем тогда меня спрашивать?  На льду ты должен играть, у тебя на спине фамилия, на груди эмблема.  Можно проиграть 0:1, можно 0:10, но разница в содержании игры.  По долгам — вопрос к руководству.

В какой момент команда развалилась?  Когда серийные голы получили», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

«Сочи» с 37 очками занимает 10-е место в Западной конференции.