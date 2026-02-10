Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:10) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Комментировать особо нечего, извиняемся перед болельщиками за результат и игру.

Что команда делала в паузе? Тренировалась.

Задержки по зарплатам? Верить слухам… Зачем тогда меня спрашивать? На льду ты должен играть, у тебя на спине фамилия, на груди эмблема. Можно проиграть 0:1, можно 0:10, но разница в содержании игры. По долгам — вопрос к руководству.

В какой момент команда развалилась? Когда серийные голы получили», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

«Сочи» с 37 очками занимает 10-е место в Западной конференции.