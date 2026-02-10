Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (10:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Первый период прошел не по нашему плану, пришлось с ребятами поговорить, ввести их в чувство. Они правильно отреагировали, вышли заряженные на второй период, перевернули игру. Дальше главное было успокоить их, не перейти в драки. Правильно, что не пошли на провокации.

Каково завершать матч с самой крупной победой в истории клуба главным тренером? Приятно, конечно, Уникальный случай, в этом сезоне побили и все рекорды, и все антирекорды. Забили много, Тэйлор Бек набрал семь очков. С "Сочи" в ноябре боролись за последнюю строчку в чемпионате, это показательный момент. Ребятам не говорили, но в тренерской подчеркнули, что сегодняшняя игра будет жесткой. Она такой и вышла, несмотря на счет», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 53 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.