Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов globallookpress.com

«Хочу поздравить нашу команду и ребят с хорошей победой.  Она была непростая, хотя счет довольно‑таки внушительный.  Тем не менее пришлось потерпеть, нашему вратарю надо было поработать.  Он показал себя хорошо, держал нас в игре.  Не давал сопернику приблизиться, если говорить откровенно.

Приятно играть при большой поддержке болельщиков.  Мы понимаем, что Нижнекамск — небольшой городок.  Люди здесь любят хоккей, команду поддерживают.  Поэтому приятно победить в здании этого стадиона.  Всегда такие матчи сложны.

И наши болельщики — кто‑то был на игре, кто‑то смотрел по телевидению.  Мы всегда ощущаем их поддержку.  Рады, что команда победила.  Готовимся к следующему матчу в Астане», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 60 очками занимает восьмое место в Западной конференции.