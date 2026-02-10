Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Хочу поздравить нашу команду и ребят с хорошей победой. Она была непростая, хотя счет довольно‑таки внушительный. Тем не менее пришлось потерпеть, нашему вратарю надо было поработать. Он показал себя хорошо, держал нас в игре. Не давал сопернику приблизиться, если говорить откровенно.

Приятно играть при большой поддержке болельщиков. Мы понимаем, что Нижнекамск — небольшой городок. Люди здесь любят хоккей, команду поддерживают. Поэтому приятно победить в здании этого стадиона. Всегда такие матчи сложны.

И наши болельщики — кто‑то был на игре, кто‑то смотрел по телевидению. Мы всегда ощущаем их поддержку. Рады, что команда победила. Готовимся к следующему матчу в Астане», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 60 очками занимает восьмое место в Западной конференции.