Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение своей команды от минского «Динамо» (4:7) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Козырев globallookpress.com

«Хотя мы с самого начала проигрывали, ключевым стал второй период, в котором мы не смогли перевести игру на зону соперника. Практически все время второго периода мы провели в своей зоне. Было очень много потерь, что и привело к поражению.

Почему поменял вратаря после третьего пропущенного? Я так хотел взбодрить команду и привести ее в чувство. Хотели встряхнуть ребят.

Чего не хватило в третьем периоде? Да, там было большое преимущество команды соперника. В концовке мы могли зацепиться. Но мы были не так успешны в завершении.

Повлияла ли игра в неравных составах? Ну конечно. У минского "Динамо" замечательные игроки, которые могут использовать свои моменты. И сегодня мы в этом убедились», — передает слова Козырева корреспондент «Матч ТВ».

«Северсталь» с 70 очками опустилась на третье место в Западной конференции.