Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение своей команды от минского «Динамо» (4:7) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Козырев
Андрей Козырев globallookpress.com

«Хотя мы с самого начала проигрывали, ключевым стал второй период, в котором мы не смогли перевести игру на зону соперника.  Практически все время второго периода мы провели в своей зоне.  Было очень много потерь, что и привело к поражению.

Почему поменял вратаря после третьего пропущенного?  Я так хотел взбодрить команду и привести ее в чувство.  Хотели встряхнуть ребят.

Чего не хватило в третьем периоде?  Да, там было большое преимущество команды соперника.  В концовке мы могли зацепиться.  Но мы были не так успешны в завершении.

Повлияла ли игра в неравных составах?  Ну конечно.  У минского "Динамо" замечательные игроки, которые могут использовать свои моменты.  И сегодня мы в этом убедились», — передает слова Козырева корреспондент «Матч ТВ».

«Северсталь» с 70 очками опустилась на третье место в Западной конференции.