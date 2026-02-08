Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о сравнении КХЛ и НХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Я уже четыре года работаю в КХЛ и не вижу игроков, которые могли бы быть близки по уровню к тем, кто сейчас выступает в НХЛ. Это мое ощущение. Не переживаю по этому поводу, просто говорю, что вижу. Уровень принятия решений у игроков НХЛ просто выдающийся», — приводит слова Ларионова The Athletic.

Напомним, что СКА под руководством Игоря Ларионова в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице своей Конференции.