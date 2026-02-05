Нападающий Артемий Панарин сменил «Рейнджерс» на «Лос-Анджелес».

Артемий Панарин globallookpress.com

34-летний хоккеист заключил с «королями» контракт на два сезона и будет получать 11 млн в год.

В результате обмена «Рейнджерс» получили Лиама Гринтри, а также пики в 3-м раунде драфта 2026 года и 4-м раунде драфта 2028 года.

В составе «Рейнджерс» Панарин играл с 2019 года. В нынешнем сезоне он набрал 57 (19+38) очков.

Также в НХЛ он выступал за «Коламбус» и «Чикаго», всего в регулярных чемпионатах провел 804 матча, набрал 927 (321+606) очков.