Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимика» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Два ключевых момента.  Один в первом периоде.  Это была моя ошибка, когда выпустил четырех человек из бригады большинства.  Получили контратаку, гол — соперник сравнял.  Второй — во втором периоде.  Взяли запрос, думали, что будет "вне игры".  Хотели поднажать, но голы получили в обратную сторону.  Как холодный душ для нас.  Второй период провалили — и по броскам, и по вбрасываниям, нигде не успевали, все из рук валилось.

Во втором перерыве был серьезный разговор, мы перетасовали звенья.  В третьем вроде бы собрались, но не получилось больше забить — соперник здорово оборонялся.  Одного гола за период в такой ситуации было мало.  Ничего страшного, вздохнем чуть‑чуть, будем работать дальше.  Удаления… это только эмоции.  Хотели переломить игру, но немножко не успевали за соперником», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 49 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.