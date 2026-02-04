Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимика» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Два ключевых момента. Один в первом периоде. Это была моя ошибка, когда выпустил четырех человек из бригады большинства. Получили контратаку, гол — соперник сравнял. Второй — во втором периоде. Взяли запрос, думали, что будет "вне игры". Хотели поднажать, но голы получили в обратную сторону. Как холодный душ для нас. Второй период провалили — и по броскам, и по вбрасываниям, нигде не успевали, все из рук валилось.

Во втором перерыве был серьезный разговор, мы перетасовали звенья. В третьем вроде бы собрались, но не получилось больше забить — соперник здорово оборонялся. Одного гола за период в такой ситуации было мало. Ничего страшного, вздохнем чуть‑чуть, будем работать дальше. Удаления… это только эмоции. Хотели переломить игру, но немножко не успевали за соперником», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 49 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.