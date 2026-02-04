Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли globallookpress.com

«Хорошая командная победа. "Спартак" забил первым, но один из ключевых моментов сегодня в том, что мы сразу смогли сравнять счет. Провели хороший третий период, в том числе в меньшинстве. Это действительно командная победа: не забывайте, что "Спартак" забил 15 голов в последних трех играх, поэтому мы хорошо отработали в обороне против них.

Игра Березкина? Макс отыграл лучшую игру в сезоне. Он действительно несколько дней тренировался не с командой, но я сам выходил с ним на лед и работал персонально. Было несколько собраний вместе с Максом, они были очень позитивные. Для него это время стало определенной перезагрузкой. Хотелось найти путь, чтобы Макс нашел свою игру и играл в свой лучший хоккей, и сегодня он был в наилучшей форме», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 73 очками возглавляет Западную конференцию.