Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Напряжённая игра, серьезный соперник. Мы сделали больше ошибок.

В целом ребятам сказали спасибо за игру. Играли с душой, создавали моменты. С таким соперником сложно что‑то очевидное создать. Но играли все 60 минут, старались. Были моменты, когда ЦСКА прижимал нас в зоне. Но по самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет.

Поняли ли, почему при третьей шайбе не было зафиксировано проброса? У нас есть понимание, но счет 1:3», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

«Сочи» с 37 очками занимает предпоследнее, десятое место в Западной конференции.