Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от СКА (3:4 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Игра складывалась для нас тяжело. Но мы нашли силы, забили непростой гол, капитан помог нам. Немножко ушла уверенность, ушла былая слава. Но надо работать, через это все придет.

Почему команда проигрывает в этом году? Понимаем, в чем дело. Где‑то мы что‑то проспали. Согласен, что январь — не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся.

Вратарь хорошо сыграл. У нас были моменты и в третьем периоде. Но все‑таки тяжело, много стыковой борьбы было не в нашу пользу. Свежести не хватило. Предпринимаем вещи, чтобы выйти из этого состояния. Но пока немного тяжеловато.

Хорошо ли, что это случилось не перед плей‑офф, а сейчас? Не думаем об этом, а ищем свою игру. Плей‑офф пока далековато. А то, что команда переживает непростые времена, — это факт. Да, с нами чуть иначе играют, о нас говорят. Но уже всё, ребята — в хоккее есть здесь и сейчас. Каждый день мы должны доказывать, доказывать и еще раз доказывать», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 67 очками занимают третье место в Западной конференции.