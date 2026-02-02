Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Никита Кучеров globallookpress.com

В воскресном матче под открытым небом против «Бостон Брюинз» Кучеров отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами, внеся весомый вклад в победу своей команды — 6:5 по буллитам.

Второй звездой дня стал нападающий «Анахайм Дакс» Крис Крайдер, который оформил дубль во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:3).

Третье место в рейтинге лучших игроков игрового дня занял форвард «Каролины Харрикейнз» Себастиан Ахо, забросивший решающую шайбу в овертайме матча против «Лос-Анджелес Кингз»