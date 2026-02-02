Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец считает, что его команда сама виновата в поражении от «Амура» (2:4) в игре регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«В основном были допущены ошибки ребятами, которые играют только первый сезон. Они могут как забить, так и таким образом ошибиться. Все четыре пропущенных гола — индивидуальные ошибки игроков. Второй период уверенно отыграли, он был равным. В третьем периоде инициатива была у нас, но не смогли играть правильно после забитого гола. "Амур" хорошо использовал добивания в нашей зоне.

У нас есть молодежь, которая без ошибок обойтись пока не может. Но некоторых из этих ошибки повторяются, это уже плохо. Надо работать над этим, улучшать игру команды. С трудом забиваем два гола в зоне атаки.

Игрокам самим тоже нужно анализировать матчи, стараться принимать правильные решения на тренировках и в игре. Надо понимать, что команда делает в тот или иной момент», — сказал Кравец после игры в интервью «Матч ТВ».

Для «Барыса» эта неудача стала шестой кряду в регулярке, сейчас команда занимает 9-е место на «Востоке» с 40 очками и идет вне зоны плей-офф.