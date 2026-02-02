Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу своего клуба против «Адмирала» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

Алексей Исаков globallookpress.com

«Непростой для нас матч, ровно такой же, какой был в Нижнем Новгороде с "Адмиралом". Достаточно вязкая игра, но с борьбой. Надеюсь, что эта победа даст нам хороший толчок в дальнейшем, потому что до этого у нас было три поражения подряд. Важно было победить.

Думаю, наши ошибки связаны с тем, что мы хотели сыграть активно, плотно по всей площадке. "Адмирал" был к этому готов. Поэтому наши ошибки связаны именно с игрой соперника. Усталости никакой нет, мы только прилетели на Дальний Восток», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

Очередной матч в чемпионате нижегородцы проведут 4 февраля на выезде с «Амуром».